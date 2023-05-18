«Псалом 103». Ломаченко пришел на пресс-конференцию перед боем с Хейни в футболке с религиозным посланием — фото 18 мая, 10:57 Бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая (Фото:Top Rank)

Состоялась пресс-конференция перед боем между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни, на которую украинский боксер пришел в специальной футболке.

Ломаченко в очередной раз решил продемонстрировать публике свои религиозные предпочтения и пришел на мероприятие в футболке с надписью «Псалом 103».





Фото: Скриншот видео

Перед этим боксер появился на медиа-мероприятии в Лас-Вегасе в кепке с изображением креста и футболке с надписью «ПСЛМ 33».



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Фото: Top Rank

Поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Ранее Ломаченко опубликовал скандальный пост в поддержку митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Перед этим боксер поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.

Ломаченко также попал в скандал из-за того, что опубликовал в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.