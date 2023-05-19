«Ему следует почитать правила». Ломаченко саркастично ответил Хейни на обвинения в «грязной» тактике боя 19 мая, 10:58 Бой Ломаченко — Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в трех дивизионах украинский боксер Василий Ломаченко ответил своему следующему сопернику американцу Девину Хейни на обвинения в «грязном» ведении боя.

Ломаченко заявил, что он ведет себя в ринге как «джентльмен», поэтому обвинения Хейни безосновательны, сообщает Fight Hub TV.

В частности, Ломаченко объяснил Хейни, что удары в клинче не запрещены правилами бокса.

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«Это правило: ты остаешься в клинче и работаешь, а потом, когда рефери что-то говорит, ты должен отреагировать. Если он молчит и ничего не говорит, мне нужно работать дальше.

Неважно, на ближней дистанции, на дальней, в клинче или без клинча, я все равно работаю. Правильно? Это есть в правилах? Есть. Так что я не понимаю. Для меня это не сюрприз, потому что я знаю правила. Возможно, ему следует почитать правила, немного их поучить. Я не знаю", — сказал Ломаченко.

Поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Накануне Ломаченко пришел на пресс-конференцию в футболке с надписью "Псалом 103".

Перед этим боксер появился на медиамероприятии в Лас-Вегасе в кепке с изображением креста и футболке с надписью «ПСЛМ 33».

Ранее Ломаченко пришел на первую дуэль взглядов с Хейни в футболке с изображением Иисуса.