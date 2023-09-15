Побьются в 2024-м году. Названо имя следующего соперника Ломаченко — СМИ

15 сентября, 12:40
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Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести поединок против австралийца Джорджа Камбососа.

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Об этом сообщает Boxingnews 24.

По информации источника, бой состоится в первом квартале 2024 года в Австралии.

Поединок станет чемпионским, если Девин Хэйни откажется от титула IBF. Американец будет решать: защищать титул или сделать его вакантным.

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Ранее сообщалось, что Шакур Стивенсон, который неоднократно вызывал на бой Василия Ломаченко, проведет поединок против Эдвина Де Лос Сантоса.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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