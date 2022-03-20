Из теробороны — на ринг. Ломаченко и Усик получили разрешение покинуть Украину — промоутер

20 марта, 18:39
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Ломаченко может провести бой с Камбососом, а Усик — с Джошуа (Фото:lomus_official via Instagram)

Ломаченко может провести бой с Камбососом, а Усик — с Джошуа (Фото:lomus_official via Instagram)

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который заявил, что договоренность о выезде боксеров была достигнута с украинским правительством, сообщает Combat Sports on Fanatics View.

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"Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и участвовали в титульных боях.

Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться в оборону.

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Так что я не знаю, примут ли они предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к бою", - сказал Арум.

Ранее сообщалось, что команда Василия Ломаченко, который вступил в тероборону Белгорода-Днестровского, работает над организацией боя с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Комбососом.

Александр Усик также стал на защиту Украины и вступил в ряды териториальной обороны Киева.

Перед войной ходили слухи, что следующий бой Усик проведет против британца Энтони Джошуа, которого он победил в первом поединке.

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Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик Война в Украине

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