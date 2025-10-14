Легенда бокса сообщил, что готовится к бою с Ломаченко

В разговоре с Daily Tribune 46-летний филиппинец сообщил, что в январе или феврале 2026 года он планирует провести «большой бой».

Пакьяо также сообщил изданию, что перед этим планирует выйти на ринг в декабре в выставочном поединке в США против украинского боксера Василия Ломаченко, который завершил карьеру в июне этого года.

Реклама

Пакьяо возобновил карьеру этим летом. 20 июля его поединок против Марио Барриоса завершился вничью.

Недавно советник Пакьяо Шон Гиббонс подтвердил, что команда легенды бокса находится на завершающем этапе переговоров относительно боя с чемпионом мира по версии WBA Ролли Ромеро.