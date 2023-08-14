«Проиграем, если отступим от Господа». Ломаченко назвал странный способ закончить войну в Украине 14 августа, 10:44 Ломаченко (Фото:Top Rank)

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

В своем Instagram Ломаченко опубликовал пост, в котором призвал всех быть единомышленниками и не отступать от Господа, чтобы победить врага.

«Нам нужно быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого достичь, наши неприятели отступят. Израильский народ терпел поражение от неприятелей каждый раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему раскаянию.

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Господь всегда с нами. Люди переменчивы, как ветер.

Сегодня они за тебя, завтра — против. Кто может остановить ветер? Кто может угодить всему миру? Если пытаешься угодить каждому, обязательно попадешь в беду. Евангелие говорит: премудрость — простым. Будем перед всем миром ничем, чтобы перед Богом стать чем-то.

Истина вечна, и кто держится истины, того истина хранит в его жизни, ибо Господь Сам сказал: «Я — Путь, Истина и Жизнь« (Ин. 14:6)», — написал Ломаченко.

Фото: Instagram Ломаченко

Ранее Ломаченко выдал странный прогноз относительно завершения войны в Украине.

А бывший украинский теннисист призвал лишить Ломаченко украинского паспорта.