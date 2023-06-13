«Никого не сможет побить». Экс-чемпион мира описал мрачные перспективы Ломаченко 13 июня, 13:53 Брэдли считает, что Ломаченко стоит перейти в низший дивизион (Фото:Тимоти Брэдли via Instagram)

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Тимоти Брэдли считает, что у украинского боксера Василия Ломаченко нет перспектив в легком дивизионе после поражения от Девина Хейни.

По мнению Брэдли, Ломаченко ничего не светит в легком дивизионе и посоветовал ему опуститься в низшую категорию, сообщает YouTube-канал TRU MEDIA TODAY USA BOXING.



«Ломаченко нужно спуститься во второй полулегкий вес, поскольку он никого не сможет побить в легком. Он не сможет победить топовых ребят. Ломаченко не побьет Шакура Стивенсона и, черт возьми, точно не побьет Джервонту Дэвиса. Он не побьется с „Танком“, этого не будет», — сказал Брэдли.

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Брэдли добавил, что в низшем дивизионе у Ломаченко будет хорошая возможность снова стать абсолютным чемпионом мира.

«В легком весе есть Кишон Дэвис, Абдулла Мейсон. Абдулла моложе, но в легком весе много талантов, которые доставят Ломаченко серьезные проблемы.

Переходи во второй полулегкий вес. Ты хочешь стать абсолютным чемпионом, братан? Давай посмотрим, сможешь ли ты сделать это во втором полулегком весе, а не в легком", — подытожил боксер.

Ранее менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас выразил сомнения относительно проведения повторного поединка его подопечного против американца Девина Хейни.

