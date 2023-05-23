«Спасибо Богу за все». Ломаченко смирился с поражением от Хейни 23 мая, 10:24 Ломаченко проиграл Хейни по очкам (Фото:Top Rank)

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение в чемпионском бою легкого веса от американца Девина Хейни.

Ломаченко опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, который недоступен для просмотра из Украины, в котором заявил, что смирился с поражением от американского боксера.

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«Спасибо Богу за все… И за победы, и за поражения. Только Господь знает, что лучше для нас в тот или иной момент. Поэтому с благодарностью и радостью принимаем любой результат. Мир всем», — написал Ломаченко.

Фото: Василий Ломаченко via Instagram

Согласно судейским запискам Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

Ранее экс-чемпион в супертяжелом весе Джозеф Паркер не стал критиковать судей и посоветовал Ломаченко принять поражение от Хейни.