«Вспомнил своего сына». Ломаченко объяснил почему заплакал после боя с Хейни — видео 21 мая, 13:34 Слезы Ломаченко (Фото:скриншот)

Василий Ломаченко, который проиграл чемпионский поединок Девину Хейни, рассказал почему дал волю эмоциям и пустил слезу после боя.

Сначала украинец с достоинством принял результаты судей, однако, когда сошел с ринга заплакал.

По словам боксера, в этот момент он вспомнил своего сына, который очень хотел, чтобы отец стал абсолютным чемпионом.

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«Когда я выступал с речью, то просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: „Новый чемпион, новый чемпион“. Когда я вспомнил этот момент, мне было очень тяжело», — пояснил боксер на пресс-конференции после поединка.

Напомним, что по решению судей Ломаченко уступил Девину Хейни. Впрочем команда боксера будет оспаривать результат поединка.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что Хейни заслуженно победил Ломаченко.