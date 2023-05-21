«Вспомнил своего сына». Ломаченко объяснил почему заплакал после боя с Хейни — видео

21 мая, 13:34
Поделиться:
Слезы Ломаченко (Фото:скриншот)

Слезы Ломаченко (Фото:скриншот)

Василий Ломаченко, который проиграл чемпионский поединок Девину Хейни, рассказал почему дал волю эмоциям и пустил слезу после боя.

Сначала украинец с достоинством принял результаты судей, однако, когда сошел с ринга заплакал.

Читайте также:
Как Ломаченко проиграл Хейни. Полное видео чемпионского боя

По словам боксера, в этот момент он вспомнил своего сына, который очень хотел, чтобы отец стал абсолютным чемпионом.

Видео дня

«Когда я выступал с речью, то просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: „Новый чемпион, новый чемпион“. Когда я вспомнил этот момент, мне было очень тяжело», — пояснил боксер на пресс-конференции после поединка.

https://twitter.com/trboxing/status/1660149508595130368

Напомним, что по решению судей Ломаченко уступил Девину Хейни. Впрочем команда боксера будет оспаривать результат поединка.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что Хейни заслуженно победил Ломаченко.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X