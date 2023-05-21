«Вспомнил своего сына». Ломаченко объяснил почему заплакал после боя с Хейни — видео
Слезы Ломаченко (Фото:скриншот)
Василий Ломаченко, который проиграл чемпионский поединок Девину Хейни, рассказал почему дал волю эмоциям и пустил слезу после боя.
Сначала украинец с достоинством принял результаты судей, однако, когда сошел с ринга заплакал.
По словам боксера, в этот момент он вспомнил своего сына, который очень хотел, чтобы отец стал абсолютным чемпионом.
«Когда я выступал с речью, то просто вспомнил, как мой сын звонил мне сегодня семь раз и каждый раз говорил: „Новый чемпион, новый чемпион“. Когда я вспомнил этот момент, мне было очень тяжело», — пояснил боксер на пресс-конференции после поединка.
Напомним, что по решению судей Ломаченко уступил Девину Хейни. Впрочем команда боксера будет оспаривать результат поединка.
Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что Хейни заслуженно победил Ломаченко.