Готов удивить Василия? Соперник Ломаченко показал свои скоростные навыки — видео
На счету Ортиса 17 поединков за карьеру (Фото:Джемейн Ортис via Instagram)
Соперник украинского боксера Василия Ломаченко непобежденный американец Джемейн Ортис показал свои скоростные навыки перед предстоящим боем.
Видео со своей тренировки 26-летний легковес из США опубликовал в Instagram.
В ролике Джемейн совершал прыжки на скакалке в ринге, увеличивая при этом их скорость. «Более сосредоточен, чем когда-либо», — написал американец в комментарии к посту.
34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.
На счету Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.