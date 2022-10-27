Готов удивить Василия? Соперник Ломаченко показал свои скоростные навыки — видео 27 октября, 17:04 На счету Ортиса 17 поединков за карьеру (Фото:Джемейн Ортис via Instagram)

Соперник украинского боксера Василия Ломаченко непобежденный американец Джемейн Ортис показал свои скоростные навыки перед предстоящим боем.



Видео со своей тренировки 26-летний легковес из США опубликовал в Instagram.

В ролике Джемейн совершал прыжки на скакалке в ринге, увеличивая при этом их скорость. «Более сосредоточен, чем когда-либо», — написал американец в комментарии к посту.

Видео дня

34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

( США) на арене Мэдисон-сквер-гарден. В своем последнем бою Василий в декабре 2021-го

Поединок между украинцем и американцем состоится 29 октября 2022 года в Нью-ЙоркеСША) на арене Мэдисон-сквер-гарден. В своем последнем бою Василий в декабре 2021-го выиграл единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.