Когда и где смотреть бой Ломаченко — Ортис

7 октября, 19:20
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Ломаченко проведет бой против Ортиса в США (Фото:Top Rank via Instagram)

Ломаченко проведет бой против Ортиса в США (Фото:Top Rank via Instagram)

НВ делится необходимой информацией о поединке в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и непобежденным американцем Джемейном Ортисом.

Бой Ломаченко — Ортис состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.

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Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

Видео дня

Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 29 октября.

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Ломаченко провел 18 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ортис провел 17 поединков за свою карьеру. В них он одержал 16 побед, один бой свел вничью.

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Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Ломаченко покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему бою.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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