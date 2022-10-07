Когда и где смотреть бой Ломаченко — Ортис 7 октября, 19:20 Ломаченко проведет бой против Ортиса в США (Фото:Top Rank via Instagram)

НВ делится необходимой информацией о поединке в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и непобежденным американцем Джемейном Ортисом.



Бой Ломаченко — Ортис состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.

Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

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Поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 29 октября.

Ломаченко провел 18 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Ортис провел 17 поединков за свою карьеру. В них он одержал 16 побед, один бой свел вничью.

Последний поединок украинец провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Ранее Ломаченко покинул Украину и вылетел в США для начала подготовки к следующему бою.