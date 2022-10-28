Ломаченко — Ортис. Когда и где смотреть бой
Соперник Ломаченко ни разу не проигрывал (Фото:toprank.com)
НВ представляет анонс поединка между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.
Бой Ломаченко - Ортис состоится в ночь с 29 на 30 октября 2022 года ориентировочно в 05:00 по киевскому времени в Нью-Йорке (США) в Madison Square Garden.
Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.
Ломаченко провел 18 поединков среди профессионалов, 16 из которых выиграл и два проиграл.
Ортис в 17 боях на профи-ринге победил 16 раз и однажды бой с его участием завершился вничью.
В своем предыдущем поединке, который состоялся в декабре 2021 года, Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей.