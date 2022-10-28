Ломаченко — Ортис. Когда и где смотреть бой 28 октября, 15:32 Соперник Ломаченко ни разу не проигрывал (Фото:toprank.com)

НВ представляет анонс поединка между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.

Бой Ломаченко - Ортис состоится в ночь с 29 на 30 октября 2022 года ориентировочно в 05:00 по киевскому времени в Нью-Йорке (США) в Madison Square Garden.

Прямая трансляция боя будет доступна на стриминговом сервисе MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.

Видео дня

Ломаченко провел 18 поединков среди профессионалов, 16 из которых выиграл и два проиграл.

Ортис в 17 боях на профи-ринге победил 16 раз и однажды бой с его участием завершился вничью.

В своем предыдущем поединке, который состоялся в декабре 2021 года, Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей.

