Ломаченко — Ортис. СМИ назвали заработок украинца за бой 3 ноября, 19:01 Сам Ломаченко, предположительно, получит 600 тыс. долларов (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко заработал за бой против американца Джемейна Ортиса 2 млн долларов, сообщает Чемпион.

После уплаты налогов и отчислений гонораров своей команде бывший чемпион мира получит около 1,2 млн долларов.

Отмечается, что много лет назад Василий договорился со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко делить деньги за бои в пропорции 50 на 50.

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Если такая система дележа сохранилась до сих пор, то сам боксер получит 600 тыс. долларов.

Интересно, что заработок Ломаченко за бой с Ортисом будет почти в 10 раз меньше суммы, которую заплатили его близкому другу и соотечественнику Александру Усику за поединок против британца Энтони Джошуа.

Сообщалось, что гонорар украинского чемпиона мира в супертяжелом весе за второй бой с уроженцем Уотфорда составил 18 млн долларов.