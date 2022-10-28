Ломаченко — Ортис. Букмекеры сделали прогноз на бой 28 октября, 22:51 Букмекеры считают Ломаченко безоговорочным фаворитом боя (Фото:Top Rank via Facebook)

Букмекеры опубликовали прогнозы на поединок в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.



Бой Ломаченко — Ортис состоится в Нью-Йорке (США) 30 октября 2022 года ориентировочно в 05.00 по киевскому времени на арене Madison Square Garden.

По мнению британской конторы William Hill, Ломаченко — фаворит поединка. Коэффициент на его победу составляет 1,07. Успех Ортиса соответствует «кэфу» 9,00, ничья — 23,00.

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Успех украинского боксера путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника оценивается в 1,80.

Победа Ломаченка из-за решенния или технического решения соответствует «кэфу» 1,91.

Успех американского боксера путем нокаута, технического нокаута, из-за дисквалификации соперника оценивается в 17,00.

Победа Ортиса из-за решенния или технического решения соответствует «кэфу» 15,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятный конкретный исход боя — победа Ломаченко по очкам, что оценивается коэффициентом 1,91. Аналогичный исход в пользу Ортиса соответствует «кэфу» 15,00.

Международная контора Parimatch также считает фаворитом бя Ломаченко, но еще больше коллег верит в его победу — 1,05, и так же котирует перспективы Ортиса выиграть бой — 9,00. Шансы на ничью оцениваются еще ниже — 26,00.

