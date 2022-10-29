Ломаченко — Ортис. Онлайн-трансляция боя

29 октября, 01:30
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Ломаченко и Ортис проводят бой в Нью-Йорке (Фото:Top Rank via Twitter)

Ломаченко и Ортис проводят бой в Нью-Йорке (Фото:Top Rank via Twitter)

НВ следит за поединком в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом. Начало — 30 октября ориентировочно в 05.00 по киевскому времени.

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Поединок пройдет в в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.

На кону боя нет чемпионских поясов, но данный поединок важен для будущих перспектив украинского легковеса в его амбициях побороться за титул абсолютного чемпиона против других соперников.

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Ломаченко (34 года) провел 18 поединков среди профессионалов, в 16-ти из которых победил (11 — нокаутом), в двух проиграл.

Ортис (26 лет) 17 раз выходил на профессиональный ринг, в которых одержал 16 побед (восемь — нокаутом). Один бой свел вничью.

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Прогнозы большинства экспертов и наблюдателей сводятся к тому, что фаворит боя — Ломаченко. Согласно букмекерской конторе William Hill, коэффициент на его победу равен 1,07. Успех Ортиса оценивается в 9,00, ничья — в 23,00.

Победа украинца нокаутом, техническим нокаутом, из-за дисквалификации соперника оценивается в 1,80, по решению судей или техническому решению — в 1,91.

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Успех американца нокаутом, техническим нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 17,00, по решению судей или техническому решению — 15,00.

В своем предыдущем поединке, который состоялся в декабре 2021 года, Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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