Ломаченко — Ортис. Полное видео боя

30 октября, 07:13
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Ломаченко победил единогласным решением судей (Фото:DAZN Boxing via Twitter)

Ломаченко победил единогласным решением судей (Фото:DAZN Boxing via Twitter)

Украинский боксер Василий Ломаченко победил американца Джеймейна Ортиса в поединке в легком весе, который прошел в Нью-Йорке (США).

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Несмотря на тяжелое начало боя для украинца, ему постепенно удалось добыть необходимое преимущество и выиграть непросто складывавшийся поединок.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей: 115−113, 116−112, 117:111.

Видео дня

https://www.facebook.com/trboxing/videos/634023201837944/

Полное видео боя Ломаченко — Ортис можно смотреть здесь

После начала войны между Россией и Украиной Василий вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя.

В августе 2022 года боксер покинул Украину для подготовки к поединку.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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