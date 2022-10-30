Ломаченко — Ортис. Полное видео боя 30 октября, 07:13 Ломаченко победил единогласным решением судей (Фото:DAZN Boxing via Twitter)

Украинский боксер Василий Ломаченко победил американца Джеймейна Ортиса в поединке в легком весе, который прошел в Нью-Йорке (США).



Несмотря на тяжелое начало боя для украинца, ему постепенно удалось добыть необходимое преимущество и выиграть непросто складывавшийся поединок.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей: 115−113, 116−112, 117:111.

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После начала войны между Россией и Украиной Василий вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя.

В августе 2022 года боксер покинул Украину для подготовки к поединку.

