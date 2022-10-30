Ломаченко одержал трудную победу над Ортисом в первом бою после возвращения с войны 30 октября, 06:30 Ломаченко выиграл после 12 раундов (Фото:Top Rank via Twitter)

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал тяжелую победу над американцем Джемейном Ортисом в своем первом поединке по возвращении с войны.

Американский боксер с первых секунд боя пошел в атаку, в то время как его украинский визави традиционно начал с разведки.

В результате Ломаченко получил синяк у глаза, но, начиная с третьего раунда, все больше попадал в лицо соперника, когда едва не отправил Ортиса в нокдаун.

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Под действиями ударов и скорости украинца американский боец постепенно уставал, что начало сказываться в шестой трехминутке.

Впрочем, Ортису все же удавалось доставать Ломаченко за счет более длинных рук, в чем ему особенно помогал левый джеб.

Ближе к концу боя украинский боксер обозначил свое преимущество, что позволило ему одержать пусть и тяжелую, но победу единогласным решением судей: 115−113, 116−112, 117:111.

После начала войны между Россией и Украиной Василий вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя.

