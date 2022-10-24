«Я тут не нужен». Ломаченко объяснил, почему покинул Украину

24 октября, 13:13
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34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко объяснил, почему покинул родную страну во время войны и решился на бой против непобежденного американца Джемейна Ортиса.

О сделанном выборе двукратный олимпийский чемпион рассказал в документальном фильме Battle Lines: Lomachenko.

«Когда ситуация в Украине начала меняться, я понимал, что уже здесь ничем не помогу, что я тут не нужен, потому как у нас дела пошли намного лучше.

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Теперь у меня есть большая мотивация. Она больше, чем перед поединком с Теофимо Лопесом. Я верю, что если Бог дал мне еще один шанс, то я им воспользуюсь", — сказал Василий.

Также украинец заявил, что в случае его победы над Ортисом у него, возможно, снова будет шанс провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

34-летний Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения.

На счету 26-летнего Ортиса 17 поединков за карьеру. Он одержал 16 побед, один бой с его участием завершился ничьей.

Василий свой последний поединок провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Российская агрессия Василий Ломаченко Военное вторжение Украина Война в Украине Война России против Украины

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