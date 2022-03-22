«Я молюсь за тебя и твою страну». Потенциальный соперник Ломаченко отреагировал на решение украинского боксера отказаться от боя 22 марта, 18:13 Цей матеріал також доступний українською Вместо Василия Ломаченко соперником Джорджа Камбососа (на фото) может стать Девин Хейни (Фото:Джордж Камбосос via Instagram)

Абсолютный чемпион мира в легком весе австралийский боксер Джордж Камбосос отреагировал на решение украинца Василия Ломаченко отказаться от титульного боя и остаться в Украине.

Камбосос опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что с пониманием относится к позиции Ломаченко и выразил надежду, что в будущем таки встретится на ринге с украинцем.

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«Я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и за твою страну.

Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Девином Хейни, мы проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя бог», — написал Камбосос.

@VasylLomachenko I respect your decision and I totally understand and I pray for you and your country 🙏🏻🇺🇦 please stay safe and once i wipe the floor with Devin, we will make this fight between two real champions. God bless — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) March 21, 2022

Бой Ломаченко и Камбососа были запланированы на 5 июня 2022 года в Австралии, однако Василий Ломаченко вступил в тероборону Белгорода-Днестровского и отказался покидать Украину.

Сообщалось, что Ломаченко и другой украинский боксер Александр Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.



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