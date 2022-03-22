«Я молюсь за тебя и твою страну». Потенциальный соперник Ломаченко отреагировал на решение украинского боксера отказаться от боя
Вместо Василия Ломаченко соперником Джорджа Камбососа (на фото) может стать Девин Хейни (Фото:Джордж Камбосос via Instagram)
Абсолютный чемпион мира в легком весе австралийский боксер Джордж Камбосос отреагировал на решение украинца Василия Ломаченко отказаться от титульного боя и остаться в Украине.
Камбосос опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором заявил, что с пониманием относится к позиции Ломаченко и выразил надежду, что в будущем таки встретится на ринге с украинцем.
«Я уважаю твое решение и полностью понимаю его. Я молюсь за тебя и за твою страну.
Пожалуйста, оставайся в безопасности. Как только я вытру пол Девином Хейни, мы проведем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя бог», — написал Камбосос.
Бой Ломаченко и Камбососа были запланированы на 5 июня 2022 года в Австралии, однако Василий Ломаченко вступил в тероборону Белгорода-Днестровского и отказался покидать Украину.
Сообщалось, что Ломаченко и другой украинский боксер Александр Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.