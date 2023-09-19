Ломаченко отказался драться с непобежденным боксером за рекордный гонорар в карьере

19 сентября, 22:22
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Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Украинский ветеран Василий Ломаченко не стал проводить бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном.

Американец заявил, что Ломаченко предлагали самый большой гонорар в его карьере.

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«За бой со мной Ломаченко предлагали самый большой гонорар в его карьере. Почему ему не подраться со мной?

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Приближаясь к завершению карьеры, почему бы не взять больше всего денег и не провести один из крупнейших боев в боксе? Почему нет?", — приводит слова Стивенсона Boxing Social.

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Напомним, промоутер Боб Арум пытался устроить их бой, однако украинец отказался от поединка.

Ранее было названо имя следующего соперника Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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