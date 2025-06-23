«Цинично обстреляна». Ломаченко отреагировал на ракетный удар по родной школе, не упомянув Россию

23 июня, 22:03
Василий Ломаченко (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал обстрел лицея в своем родном городе Белгород-Днестровский Одесской области.

Россияне в понедельник, 23 июня, уничтожили учебное заведение, два человека погибли, есть раненые, среди которых — чемпион Украины по боксу.

Ломаченко выложил в соцсетях пост на русском языке, отметив, что закончил этот лицей. При этом бывший боксер не указал, что именно войска РФ ударили по его родному городу.

«Сегодня трагичный день для всех аккерманцев (Аккерман — старое название Белгород-Днестровского — ред.)! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь!

Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами! Царство Небесное погибшим! Сил и здоровья поправиться раненым! Мир Всем", — написал Ломаченко, выложив фото разрушенного лицея.

instagram.com/lomachenkovasiliy
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Напомним, Ломаченко закрыл Instagram для пользователей из Украины. Он практически не пишет о войне и не называет Россию агрессором, большинство его постов — религиозной тематики в поддержку российской церкви.

После полномасштабного вторжения Ломаченко записался в тероборону. А через некоторое время в Instagram опубликовал фотографию с митрополитом УПЦ МП Лукой, который попал под санкции СНБО. В конце прошлого года экс-боксер открыто выступил против украинской церкви, используя кремлевские нарративы.

В начале июня 37-летний Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

