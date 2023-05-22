«Я разбираюсь в боксе». Знаменитый голливудский актер вступился за Ломаченко после поражения Хейни

22 мая, 14:48
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Ван Дамм считает, что Ломаченко осудили (Фото:Жан-Клод Ван Дамм через Instagram)

Ван Дамм считает, что Ломаченко осудили (Фото:Жан-Клод Ван Дамм через Instagram)

Известный голливудский актер, который профессионально занимался каратэ и кикбоксингом, Жан-Клод Ван Дамм прокомментировал поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни, в котором судьи отдали победу американцу.

Ван Дамм опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, в котором заявил, что американские судьи были несправедливыми к Ломаченко, отдав победу своему соотечественнику.

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Хейни проиграл, а Ломаченко, победил. Все очень просто. Это американская публика, и они имели трех судей из США.

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Я разбираюсь в боксе и смешанных единоборствах, и он проиграл. Без сомнений. Спасибо", — сказал Ван Дамм.

Согласно судейским запискам Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко будет оспаривать победу Хейни.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Жан-Клод Ван Дамм Девин Хейни

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