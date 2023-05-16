«Запомните мои слова». Абсолютный чемпион мира сделал неожиданный прогноз на бой Ломаченко — Хейни

16 мая, 18:51
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Джермелл Чарло считает, что победу одержит Ломаченко (Фото:Джермелл Чарло via Instagram)

Джермелл Чарло считает, что победу одержит Ломаченко (Фото:Джермелл Чарло via Instagram)

Абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло поделился ожиданиями перед поединком в легком весе между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

В интервью YouTube-каналу FightHype.com Чарло заявил, что считает Ломаченко фаворитом в предстоящем бою и заверил, что украинец одержит победу.

"Ломаченко побьет Хейни. Запомните мои слова. Он побьет Хэйни. Называйте его старым, если хотите. Я тоже старый", — сказал Чарло.

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Следует отметить, что букмекеры считают фаворитом именно Хейни. В частности, Bwin дает на победу американца коэффициент 1,40, в то время как успех украинца оценивается в 3,00.

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Ранее украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол среди преимуществ Ломаченко над Хейни назвал опыт и скорость ударов.

Поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Сообщалось, что в Украине поединок не будет транслироваться.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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