«Запомните мои слова». Абсолютный чемпион мира сделал неожиданный прогноз на бой Ломаченко — Хейни 16 мая, 18:51 Джермелл Чарло считает, что победу одержит Ломаченко (Фото:Джермелл Чарло via Instagram)

Абсолютный чемпион в первом среднем весе Джермелл Чарло поделился ожиданиями перед поединком в легком весе между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

В интервью YouTube-каналу FightHype.com Чарло заявил, что считает Ломаченко фаворитом в предстоящем бою и заверил, что украинец одержит победу.



"Ломаченко побьет Хейни. Запомните мои слова. Он побьет Хэйни. Называйте его старым, если хотите. Я тоже старый", — сказал Чарло.

Видео дня

Следует отметить, что букмекеры считают фаворитом именно Хейни. В частности, Bwin дает на победу американца коэффициент 1,40, в то время как успех украинца оценивается в 3,00.

Ранее украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол среди преимуществ Ломаченко над Хейни назвал опыт и скорость ударов.

Поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Сообщалось, что в Украине поединок не будет транслироваться.