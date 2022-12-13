«Нельзя противиться Господу и его воле». Ломаченко поделился фото с митрополитом Московского патриархата, против которого СНБО ввел санкции 13 декабря, 16:58 Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.

На снимке экс-чемпион мира стоял вместе со священнослужителем в церкви.

В комментарии к кадру Василий написал: «Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задание, мы должны знать, что всякое дело здесь, на земле, во вселенной — дело от Господа, и нам надлежит исполнять его от всего сердца, без остатка.

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Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились".

Ломаченко призвал помнить, что все работают по желанию и по воле Божией, и труд людей принадлежит не начальнику, а Господу.

По словам боксера, работа пойдет мирно и без недовольства, когда все это уяснят, потому что «Нельзя противиться Господу и его воле».

Ранее митрополиту Луке (в миру Андрею Коваленко) было запрещено пользоваться активами и выводить капиталы за границу.

Сообщалось, что Ломаченко показал, как помогал печь просфоры (богослужебный литургический хлеб) в Киево-Печерской лавре.