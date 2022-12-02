«Это пи***ц». Ломаченко показал, как помогал печь хлеб в Киево-Печерской лавре — фото

2 декабря, 21:56
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Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко показал, как помогал печь просфоры (богослужебный литургический хлеб) в Киево-Печерской лавре.

Бывший чемпион мира в легком весе поделился соответствующими снимками в Instagram. На фото видно, как Василий выполнял роль пекаря в просфорне.

Пост боксера вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети. Многие оставили гневные комментарии к этим кадрам.

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Один из пользователей написал лаконичное сообщение звездному спортсмену: «Это пи***ц».

Ранее Ломаченко попал под критику фанатов за цитату известной песни.

Перед этим Василий оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Киево-Печерская Лавра Фото

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