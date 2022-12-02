«Это пи***ц». Ломаченко показал, как помогал печь хлеб в Киево-Печерской лавре — фото
Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)
Звездный украинский боксер Василий Ломаченко показал, как помогал печь просфоры (богослужебный литургический хлеб) в Киево-Печерской лавре.
Бывший чемпион мира в легком весе поделился соответствующими снимками в Instagram. На фото видно, как Василий выполнял роль пекаря в просфорне.
Пост боксера вызвал бурную реакцию у пользователей соцсети. Многие оставили гневные комментарии к этим кадрам.
Один из пользователей написал лаконичное сообщение звездному спортсмену: «Это пи***ц».
Ранее Ломаченко попал под критику фанатов за цитату известной песни.
Перед этим Василий оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ.