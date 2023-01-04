Боксер Василий Ломаченко попал в Реестр госпредателей 4 января, 04:04 Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко/Instagram)

Движение ЧЕСНО внесло бывшего чемпиона мира в трех дивизионах и олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов по боксу Василия Ломаченко в Реестр госпредателей.

Отмечается, что Ломаченко попал в реестр из-за публикации в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.



На видео митрополит говорит, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа".

Видео дня

Ломаченко в комментарии к видео обращается к подписчикам с призывом "показать, насколько они верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему".

Ранее бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на пост эксчемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко, опубликовавшего в Instagram видео антиукраинской проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Стаховский опубликовал «сторис» в своем аккаунте в Instagram с постом Ломаченко и заявил, что после этого боксеру лучше не попадаться ему на глаза.