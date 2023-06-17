Украинский боксер Василий Ломаченко потерял первую строчку в рейтинге WBO 17 июня, 14:23 Ломаченко (Фото:Top Rank)

Мировая боксерская организация обнародовала новый рейтинг боксеров в легком весе.

Василий Ломаченко после поединка за звание абсолютного чемпиона в легком весе против Девина Хейни опустился на вторую строчку. Рейтинг WBO возглавил Шакур Стивенсон. Беринчик сохранил третью позицию.

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Рейтинг WBO в легком весе:

Девин Хейни — чемпион

1. Шакур Стивенсон

2. Василий Ломаченко

3. Денис Беринчик

4. Анхель Фиерро

5. Исаак Круз

6. Уильям Сепеда

7. Франк Мартин

8. Кейшон Дэвис

9. Франческо Патера

10. Раймон Мураталла

Напоминаем, что Ломаченко не согласился с результатом боя против Хейни и собирался подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что менеджер украинца оценил шансы Ломаченко на реванш с американцем.