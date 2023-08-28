Ломаченко отреагировал на победу Усика в жарком бою с Дюбуа 28 августа, 17:47 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал победу Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа.

Украинский спортсмен присутствовал в Польше, где поддерживал своего титулованного соотечественника.

После поединка Ломаченко кратко оценил победу Усика.

«Слава Богу за все! Поздравляю, Александр», — написал Ломаченко на своей странице в Facebook.

Видео дня

Отметим, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.

Ранее сообщалось, что Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в бою с Усиком.

Напомним, Андрей Шевченко встретился с украинцем после поединка с британцем.