Ломаченко отреагировал на победу Усика в жарком бою с Дюбуа
Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал победу Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа.
Украинский спортсмен присутствовал в Польше, где поддерживал своего титулованного соотечественника.
После поединка Ломаченко кратко оценил победу Усика.
«Слава Богу за все! Поздравляю, Александр», — написал Ломаченко на своей странице в Facebook.
Отметим, на NV Спорт доступно видео лучших моментов боя.
Ранее сообщалось, что Дюбуа сделал заявление о своем ударе ниже пояса в бою с Усиком.
Напомним, Андрей Шевченко встретился с украинцем после поединка с британцем.