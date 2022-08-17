Известна причина такого поступка. Ломаченко покинул Украину — СМИ 17 августа, 12:31 Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко покинул родную страну во время войны, чтобы начать подготовку к следующему бою, сообщает Boxing Scene.

По информации источника, легковес прилетел в Лос-Анджелес. Его тренировочный лагерь будет располагаться в Южной Калифорнии.

Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев, одержал 16 побед и потерпел два поражения. Последний поединок он провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у ганца Ричарда Комми.

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Сообщалось, что выйти на бой против Ломаченко готов американский чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон.

Перед этим абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни не исключил, что именно Василий может стать его следующим соперником.

Также бой своего подопечного против украинца пообещал Келвин Форд — тренер звездного американского боксера Джервонты Дэвиса.

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