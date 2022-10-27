«Он будет осужден Богом». Ломаченко признался, что сказал бы Путину 27 октября, 19:19 На профессиональном ринге Ломаченко провел 18 боев (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, какие бы слова произнес, окажись с глазу на глаз с президентом России Владимиром Путиным.



Слова бывшего чемпиона мира в легком весе приводит Reuters.

На вопрос, что он хотел бы сказать Путину, который назвал действия России против Украины «специальной военной операцией», Ломаченко ответил прямо: «Он будет осужден Богом».

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Также Василий заявил, что в боксе, как и на поле боя, тоже все время нужно быть начеку. В то же время спортсмен признал, что эти две ситуации, конечно же, сравнивать не стоит, ведь на войне над головой летают ракеты и пули.

«Но в то же время я думал, что был более подготовлен по сравнению с людьми, у которых не было опыта в каких-либо единоборствах, поэтому это давало мне преимущество», — сказал украинец.

На профессиональном ринге Ломаченко провел 18 боев. На счету украинца 16 побед и два поражения.

Следующий бой Василий проведет против непобежденного американца Джемейна Ортиса. Поединок состоится 29 октября 2022 года в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон-сквер-гарден.