«Только Бог может что-то изменить». Ломаченко выдал странный прогноз о завершении войны в Украине 18 мая, 12:03 Ломаченко считает, что только высшие силы могут остановить войну России против Украины (Фото:Top Rank Boxing)

Украинский боксер Василий Ломаченко перед боем с американцем Девином Хейни высказался о войне России против Украины.

Отвечая на вопрос, как он видит завершение войны в Украине, Ломаченко заявил, что ее могут остановить только высшие силы, сообщает Top Rank Boxing.

При этом боксер не уточнил, кто должен победить в войне, и не стал подчеркивать, что именно Россия развязала полномасштабную агрессию против Украины.

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«Смотрите, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит.

Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", — сказал Ломаченко.

Сообщалось, что Ломаченко пришел на пресс-конференцию перед боем из Хейни в футболке с надписью «Псалом 103».

Перед этим боксер появился на медиамероприятии в Лас-Вегасе в кепке с изображением креста и футболке с надписью «ПСЛМ 33».

Ранее Ломаченко пришел на первую дуэль взглядов с Хейни в футболке с изображением Иисуса.