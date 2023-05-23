«Очень много». Ломаченко рассказал, какие сообщения получил от болельщиков после поражения от Хейни 23 мая, 14:54 Ломаченко проиграл Хейни по очкам (Фото:Скриншот)

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как фанаты отреагировали на его поражение в чемпионском бою против американца Девина Хейни.

В своем аккаунте в Instagram Ломаченко заявил, что после боя получил большую поддержку от фанатов, которые считают, что он не проиграл поединок американскому боксеру.

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«За последние несколько дней получил очень много сообщений с теплыми словами поддержки в свой адрес. Очень много людей пишут и убеждают, что мы этот поединок не проиграли.

Мы, в принципе, с вами согласны в этом. Особенно те люди, которые любят, ценят и уважают этот вид спорта. Те, кто разбирается в этом. Наши мнения сходятся.

Но имеем то, что имеем. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Значит, на то была воля Всевышнего. Слава Богу за все. До встречи", — написал Ломаченко.

Согласно судейским запискам Хейни победил Ломаченко со счетом 116−112, 115−113, 115−113 и сохранил все чемпионские пояса, однако многие считают, что американцу отдали победу несправедливо.

В частности, о несправедливом решении судей заявил знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм.

Также победителем Ломаченко считает Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика.

Несогласие с решением судей выразил и народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Непобежденный американский боксер Шакур Стивенсон придерживается такого же мнения, заявив, что Ломаченко «ограбили».