«Смотрелся, как дерьмо»: чемпион мира жестко унизил Ломаченко 30 июня, 17:25 Василий Ломаченко (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро жестко раскритиковал карьеру Василия Ломаченко в профессионалах.

Американский боксер считает, что спортсмен из Украины не умеет проигрывать, ведь постоянно ищет отмазки.

«Больше всего в этом гребаном боксерском дерьме я с большим отрывом ненавижу ломосексуалистов. У него, черт, было 300 боев в любителях, Top Rank устроила для него это дерьмо. Он лепит отмазки после каждого гребаного поражения.

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Ему надрал задницу Салидо, он выглядел как дерьмо в бою с Линаресом. А, и с Джермейном Ортисом он выглядел как дерьмо, проиграл тот поединок. С Лопесом он буквально проиграл семь раундов подряд и думал, что вернется. С Девином он отдал последний раунд как тупица. И это в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Но я говорю вам, что сейчас в этом долбаном мире я ненавижу гребаных ломосексуалистов", — сказал Ромеро в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко жестко наехал на обидчика украинца.