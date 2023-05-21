«Вася сам в этом виноват». Украинский боксер разнес Ломаченко после боя с Хейни 21 мая, 14:01 Иван Редкач раскритиковал Ломаченко (Фото:Инстаграм: ivan_redkach11)

Иван Редкач, которого называют самым скандальным украинским боксером, высказал свое мнение о бое Ломаченко против абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни.

Редкач, который в 2014-м становился чемпионом USBA в легком весе, отметил роль коррупции в чемпионском поединке.

«А вообще это все х*рня. Пока есть букмекеры и эти деды, в боксе будет и коррупция. Там всех надо сажать. За определенный „взнос“ все там слепыми и глухими становятся».

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Однако боксер отметил, что Ломаченко сам виноват в таком предвзятом отношении к себе.

«К сожалению, Вася сам виноват в этом от части. Он чужой здесь, и для многих очень надменный. Он даже не иммигрант для бокса. Он надел себе корону и был от всех как на Луне, ни с кем не общается, кроме Усика и своей команды. Замкнутый, ранимый, но с эго. Всего 17 боев, а столько гонора. Сломал его Лопес, здесь просто отшлифовали. И менеджер у него такой, что его бойцу и победу отдавать не хочется. А это уже факт.

Вера в Бога — это здорово, но хорошим человека это его и его окружение не сделало. Надо быть, а не казаться. Несправедливо, обидно, досадно, но и у Васи не все победы были справедливыми", — написал Редкач на своей странице в Instagram.

Напоминаем, что Жан Беленюк тоже был недоволен судейством в поединке Ломаченко — Хейни.

Ранее сообщалось, что команда украинского боксера будет оспаривать результат поединка.