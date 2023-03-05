Ломаченко оскандалился совместным фото с другом Кадырова и сторонником войны против Украины
Ломаченко и Махачев встретились в Лас-Вегасе (Фото:Скриншот видео)
Украинский экс-чемпион мира в трех боксерских дивизионах Василий Ломаченко сделал совместное фото с российским чемпионом смешанных единоборств (UFC) в легком весе Исламом Махачевым.
Ломаченко встретился с Махачевым на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.
Эпизод, как Ломаченко с улыбкой на лице обнимается и делает фото с россиянином попал на видео, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте UFC.
Махачев известен дружбой с кремлевским ставленником Чечни Рамзаном Кадыровым и поддержкой войны России против Украины.
Ранее Ломаченко опубликовал в Instagram видео антиукраинскую проповедь митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал в своем аккаунте в Instagram со скрином поста Ломаченко и заявил, что после этого боксеру лучше не попадаться ему на глаза.