Ломаченко оскандалился совместным фото с другом Кадырова и сторонником войны против Украины

5 марта, 13:08
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Ломаченко и Махачев встретились в Лас-Вегасе (Фото:Скриншот видео)

Ломаченко и Махачев встретились в Лас-Вегасе (Фото:Скриншот видео)

Украинский экс-чемпион мира в трех боксерских дивизионах Василий Ломаченко сделал совместное фото с российским чемпионом смешанных единоборств (UFC) в легком весе Исламом Махачевым.

Ломаченко встретился с Махачевым на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Эпизод, как Ломаченко с улыбкой на лице обнимается и делает фото с россиянином попал на видео, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте UFC.

Видео дня

https://twitter.com/ufc/status/1632240091354611713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1632240091354611713%7Ctwgr%5E815270898698457bdbf242aab05b1c5067db3e1c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Fboxing%2F1000000050215-lomachenko-sfotografirovalsya-s-rossiyaninom-maxachevym-%2F
UFC
Фото: UFC
UFC
Фото: UFC

Махачев известен дружбой с кремлевским ставленником Чечни Рамзаном Кадыровым и поддержкой войны России против Украины.

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Ранее Ломаченко опубликовал в Instagram видео антиукраинскую проповедь митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский опубликовал в своем аккаунте в Instagram со скрином поста Ломаченко и заявил, что после этого боксеру лучше не попадаться ему на глаза.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Рамзан Кадыров UFC

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