Бывший абсолютный чемпион мира. Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко

8 сентября, 10:05
Поделиться:
Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко вернется в ринг в следующем году.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинец взял паузу после болезненного поражения от Девина Хейни.

Читайте также:
«Потянет его в болото»: украинский боксер неочевидно высказался об «охлажденных отношениях» Усика с Ломаченко

«Ломе кажется, что его обманули в бою с Хейни. И этот поединок был спорным в плане того, кто победил. Я думаю, что Ломаченко взял паузу.

Видео дня

Возможно, мы попытаемся устроить ему бой с Камбососом в Австралии в следующем году", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Читайте также:
«Лучший боец на планете в то время»: олимпийский чемпион с гордостью вспомнил бой с Ломаченко — фото

Отметим, что Камбосос был абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе, пока дважды не проиграл Хейни.

Напомним, в мае украинец потерпел спорное поражение единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хейни.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко сообщил, что украинец попал в больницу. В команде Василия признались, почему он там был.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X