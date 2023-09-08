Бывший абсолютный чемпион мира. Промоутер назвал следующего соперника Ломаченко 8 сентября, 10:05 Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomachenkovasiliy)

Экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко вернется в ринг в следующем году.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинец взял паузу после болезненного поражения от Девина Хейни.

«Ломе кажется, что его обманули в бою с Хейни. И этот поединок был спорным в плане того, кто победил. Я думаю, что Ломаченко взял паузу.

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Возможно, мы попытаемся устроить ему бой с Камбососом в Австралии в следующем году", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Отметим, что Камбосос был абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе, пока дважды не проиграл Хейни.

Напомним, в мае украинец потерпел спорное поражение единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хейни.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Ломаченко сообщил, что украинец попал в больницу. В команде Василия признались, почему он там был.