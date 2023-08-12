«Напуганная задница»: непобежденный американец жестко унизил Ломаченко 12 августа, 16:36 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон раскритиковал Василия Ломаченко.

Американец вышел из себя после того, как украинец отказался от боя с ним за вакантный титул WBC в легком дивизионе.

«Трусливая задница Ломаченко отказался драться со мной. Скажите остальным засранцам, пусть выстроятся в очередь. Я готов подраться с любым. Я не знаю, кто это будет.

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Это безумие. Ему предложили самые большие деньги, которые он мог заработать на протяжении всей карьеры, но он отказался. Если это не слив, то я не знаю, что это такое. Лома — трус", — написал Стивенсон в Twitter.

Ранее сообщалось, что Ломаченко получил клеймо труса от непобедимого американского боксера.