«Я бы заплатил, чтобы увидеть это». Промоутер определился со следующим соперником Ломаченко

9 июня, 10:10
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Стивенсон заявлял, что хотел бы подраться с Ломаченко (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Стивенсон заявлял, что хотел бы подраться с Ломаченко (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Шакуром Стивенсоном.

По словам Арума, Ломаченко и Стивенсон — бойцы, за которыми интересно наблюдать, и он давно планировал организовать их бой, однако сейчас многое зависит от команды украинца, сообщает Boxing News 24.

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"С того момента, как мы подписали Шакура и Ломаченко, в моей голове был их бой, который я хотел увидеть. На тот момент для Шакура было слишком рано драться с Ломой, но мне хотелось бы этого боя, даже если бы я его не продвигал. Я бы заплатил, чтобы увидеть это", — сказал Арум.

Ранее сообщалось, что после поражения Ломаченко от Хейни Стивенсон бросил вызов украинцу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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