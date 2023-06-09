«Я бы заплатил, чтобы увидеть это». Промоутер определился со следующим соперником Ломаченко 9 июня, 10:10 Стивенсон заявлял, что хотел бы подраться с Ломаченко (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что хочет организовать бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Шакуром Стивенсоном.

По словам Арума, Ломаченко и Стивенсон — бойцы, за которыми интересно наблюдать, и он давно планировал организовать их бой, однако сейчас многое зависит от команды украинца, сообщает Boxing News 24.



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"С того момента, как мы подписали Шакура и Ломаченко, в моей голове был их бой, который я хотел увидеть. На тот момент для Шакура было слишком рано драться с Ломой, но мне хотелось бы этого боя, даже если бы я его не продвигал. Я бы заплатил, чтобы увидеть это", — сказал Арум.

Ранее сообщалось, что после поражения Ломаченко от Хейни Стивенсон бросил вызов украинцу.