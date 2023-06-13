Стопроцентная ставка: Гвоздик назвал боксера, на которого поставит в бою с Ломаченко 13 июня, 21:14 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик заявил, что Василий Ломаченко будет андердогом в поединке против Шакура Стивенсона.

Украинский боксер рассказал, что пару лет назад американец создал несколько проблем во время спарринга.

«Это сложный бой для Василия, ведь я видел их спарринги 5−6 лет назад. Они спарринговали в 2017 году, и уже тогда Стивенсон доставлял много проблем, хотя был совсем зеленым мальчиком. Сейчас он уже взрослый и очень тяжелый соперник.

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Мне кажется, что чисто стилистически Стивенсон — это будет очень сложно для Василия. Посмотрим, что произойдет, но здесь я стопроцентно буду ставить на Стивенсона", — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Отметим, что бывший чемпион мира описал мрачные перспективы Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Гвоздик назвал неординарную причину, почему Ломаченко проиграл в титульном бою.