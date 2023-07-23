«Мы устроим хороший бой». Промоутер хочет организовать поединок Ломаченко против топового боксера 23 июля, 19:08 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко может провести бой против непобежденного американца Шакура Стивенсона.

Об этом рассказал руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщает Boxing Scene.

По словам Арума, кроме Ломаченко претендентом на бой против Стивенсона является Девин Хейни. Потенциальный поединок запланирован на 16 ноября в Лас-Вегасе.

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«Шакур собирается драться в этом году в большом бою. Возможно, это будет поединок против Хейни, возможно, это будет бой против Ломаченко. Я не знаю точно, но бой будет.

16 ноября состоится Формула-1, люди приедут заблаговременно. В городе будут тысячи людей. Мы устроим хороший бой, мы продадим его", — сказал Арум.

Ранее Стивенсон заявлял, что хочет провести бой против Ломаченко.



В своем В своем предыдущем Ломаченко проиграл Хейни по решению судей.