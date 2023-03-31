Ломаченко в футболке с Иисусом провел первую битву взглядов с непобежденным боксером — видео 31 марта, 09:26 Бой Ломаченко Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Украинский боксер Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в легком весе американец Девин Хейни провели первую дуэль взглядов перед боем.

Ломаченко, активно поддерживающий украинскую православную церковь московского патриархата, вышел в черной футболке с изображением Иисуса, а Хейни был в куртке и солнцезащитных очках.

Видео дня

Читайте также: Промоутер назвал вероятного соперника Ломаченко в случае победы над звездным американцем

Сообщалось, что поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Промоутерская организация Top Rank опубликовала яркое промо к бою.