Усик про Ломаченко: «Теперь он — украинский солдат»

4 июля, 23:15
Ломаченко остается в Украине (Фото:Ломаченко воюет в ВСУ после вторжения России)

Ломаченко остается в Украине (Фото:Ломаченко воюет в ВСУ после вторжения России)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, чем сейчас занят его украинский друг и коллега Василий Ломаченко.

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В интервью Independent боксер заявил, что со средневесом все в порядке.

«Теперь Лома — украинский солдат», — отметил Усик.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.

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Сообщалось, что он и Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к своим поединкам.

Позже появилась информация, что Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа ради защиты Украины.

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Теги:   Бокс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Василий Ломаченко Александр Усик

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