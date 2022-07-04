Усик про Ломаченко: «Теперь он — украинский солдат» 4 июля, 23:15 Ломаченко остается в Украине (Фото:Ломаченко воюет в ВСУ после вторжения России)

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о том, чем сейчас занят его украинский друг и коллега Василий Ломаченко.



В интервью Independent боксер заявил, что со средневесом все в порядке.

«Теперь Лома — украинский солдат», — отметил Усик.

После полномасштабного вторжения России в Украину Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны Белгорода-Днестровского в Одесской области.

Видео дня

Сообщалось, что он и Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к своим поединкам.



Позже появилась информация, что Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа ради защиты Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.