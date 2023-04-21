«Специально для этого тренируется». Абсолютный чемпион заподозрил Ломаченко в подготовке к «грязному» бою 21 апреля, 14:39 Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Абсолютный чемпион в легком весе американец Девин Хейни поделился ожиданиями от предстоящего поединка против украинского боксера Василия Ломаченко.

Хейни заявил, что рад получить бой с Ломаченко и рассказал, какую тактику собирается применить украинский боксер, сообщает Fightnews.

«Знаю, что он готовится к грязному бою. Ломаченко хочет сблизиться и сделать бой в клинче максимально грязным. Слышал, что он для этого тренируется. Мы просто готовимся к тому, что он приготовит. Мы знаем, какой тип боя он хочет», – заявил Хейни.

Видео дня

Поединок Ломаченко-Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.