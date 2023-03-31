«Ты не можешь думать о своем будущем». Ломаченко высказался о войне в Украине без упоминания о России

31 марта, 10:19
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Ломаченко потерпел на профессиональном ринге два поражения (Фото:Top Rank)

Ломаченко потерпел на профессиональном ринге два поражения (Фото:Top Rank)

Состоялась пресс-конференция с участием украинского боксера Василия Ломаченко и непобежденного абсолютного чемпиона мира американца Девина Хейни перед их боем.

Во время пресс-конференции Ломаченко вспомнил о войне в Украине и рассказал о ее негативном влиянии, сообщает YouTube-канал Top Rank Boxing .

Примечательно, что Ломаченко не стал подчеркивать, что именно Россия развязала войну против Украины.

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"Ты не можешь думать о своем будущем, когда в твой дом пришла война. Ты просто думаешь о жизни, своей семье и об окружающих тебя людях.

Ты просто думаешь о том, как сможешь выжить на следующий день. Ты не можешь думать о своей работе, о спорте или о другом. Ты просто думаешь о защите», – сказал Ломаченко.

Сообщалось, что поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Промоутерская организация Top Rank опубликовала яркое промо к бою.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Война в Украине

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