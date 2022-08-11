«Вася проломил дно». Ломаченко оскандалился репостом интервью митрополита УПЦ МП, где тот заявил, что Украину бомбят из-за поддержки ЛГБТ 11 августа, 22:24 Пост Ломаченко вызвал возмущение у его подписчиков (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал из-за публикации в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.



В общении с BBC еще 30 марта 2022 года Лука указал, что незадолго до начала полномасштабного вторжения России «с помощью Украины ПАСЕ приняла резолюцию, которая, по сути, объявляет террор всем противникам ЛГБТ».

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Он добавил, что все делегаты от Верховной Рады Украины, которые имели право голоса при принятии этого решения, проголосовали «за».

«Может кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву — колыбели православия Святой Руси — будут ходить содомиты? Будет ли Матери Божьей безразлично, что в ее святом доме вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два?», — отметил Лука.

По словам священнослужителя, в украинских городах "вместо того, чтобы молиться Богу, расклеиваются плакаты с матами".

«Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе?», – резюмировал Лука.

Это не первый скандал, в который попал митрополит. Так, общественный деятель и волонтер Роман Синицын обвинил его в попадании в плен журналистки Громадського Виктории Рощиной. Также тот продолжает в своей службе поминать патриарха РПЦ Кирилла, поддерживающего войну РФ против Украины.

Репост интервью Луки вызвал возмущение у подписчиков Ломаченко: "Вася, ты проломил дно", "ватно-православная программа. Продолжение", «такого отбитого на голову болвана, как ты, мир еще не видел», — написали пользователи соцсети.

После начала полномасштабной войны между Россией и Украиной боксер вступил в ряды терробороны родного Белгород-Днестровского, отказавшись от титульного боя в ринге. В то же время, атлет публично не осудил действия РФ.



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