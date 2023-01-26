Страница Ломаченко в Instagram стала недоступной на территории Украины после возмущения его постами

26 января, 14:56
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У Ломаченко наибольшее число подписчиков в Instagram среди украинских спортсменов (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

У Ломаченко наибольшее число подписчиков в Instagram среди украинских спортсменов (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Страница украинской звезды бокса Василия Ломаченко в Instagram оказалась недоступна на территории Украины после возмущения пользователей соцсети его публикацией видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

При нажатии на ссылку аккаунта боксера появляется надпись: «К сожалению, эта страница недоступна», тогда как при использовании VPN она доступна.

Скриншот страницы Ломаченко в Instagram
Фото: Скриншот страницы Ломаченко в Instagram

Примечательно, что у Ломаченко наибольшее число подписчиков среди украинских спортсменов — 2,1 млн пользователей.

Видео дня

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Ранее боксер попал в реестр госпредателей движения Чесно из-за публикации в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

На видео митрополит говорит, что «Украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа».

На этот на этот пост отреагировал украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который заявил, что после этого Ломаченко лучше не попадаться ему на глаза.

Перед этим боксер поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Бокс Василий Ломаченко УПЦ МП Instagram Скандал Московский патриархат

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