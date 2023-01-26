Страница Ломаченко в Instagram стала недоступной на территории Украины после возмущения его постами
У Ломаченко наибольшее число подписчиков в Instagram среди украинских спортсменов (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)
Страница украинской звезды бокса Василия Ломаченко в Instagram оказалась недоступна на территории Украины после возмущения пользователей соцсети его публикацией видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.
При нажатии на ссылку аккаунта боксера появляется надпись: «К сожалению, эта страница недоступна», тогда как при использовании VPN она доступна.
Примечательно, что у Ломаченко наибольшее число подписчиков среди украинских спортсменов — 2,1 млн пользователей.
Ранее боксер попал в реестр госпредателей движения Чесно из-за публикации в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.
На видео митрополит говорит, что «Украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа».
На этот на этот пост отреагировал украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который заявил, что после этого Ломаченко лучше не попадаться ему на глаза.
Перед этим боксер поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.