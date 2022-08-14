Одержал победу нокаутом. Обидчик Ломаченко успешно дебютировал в новой весовой категории — видео

14 августа, 11:45
Для 25-летнего Лопеса это 17-я победа в карьере (Фото:Теофимо Лопес via Instagram)

Для 25-летнего Лопеса это 17-я победа в карьере (Фото:Теофимо Лопес via Instagram)

Американский боксер Теофимо Лопес успешно дебютировал в новой для себя весовой категории — первом полусреднем дивизионе.

Накануне обидчик украинца Василия Ломаченко встретился в ринге с мексиканцем Педро Кампой.

Читайте также:
Обидчик Ломаченко назвал условия для реванша с украинцем

Лопес одержал уверенную победу над соперником. В седьмом раунде Теофимо смог отправить соперника в нокдаун.

Видео дня

https://twitter.com/trboxing/status/1558659971306229765

После этого американец пошел в атаку и добил мексиканца — рефери был вынужден остановить избиение Педро.

https://twitter.com/trboxing/status/1558661108935770112

Для 25-летнего Лопеса это 17-я победа в карьере. В пассиве Теофимо значится одно поражение, которое он потерпел от австралийца Джорджа Камбососа в предыдущем поединке.

30-летний Кампа проиграл во второй раз на профессиональном ринге. На счету Педро также 34 победы и одна ничья.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Видео Нокаут Теофимо Лопес

Эксклюзивы НВ

ИИ может изменить фундаментальные правила науки и по-другому трактовать уже известные нам законы физики (Фото:geralt / pixabay)
Это революция? /
Искусственный интеллект открыл собственные законы физики, удивив ученых
14 августа, 09:02
Научпоп
Венди Вуд: «Кофеманы утверждают, что пьют кофе для того, чтобы проснуться и снять усталость, но это не соответствует действительности» (Фото:SIphotography/Depositphotos)
Дело не в силе воли. Как избавиться от вредных привычек
Венди Вуд
Всего 10 минут ходьбы могут поднять вам настроение (Фото:Arek Adeoye/Unsplash)
Полезная привычка /
Восемь причин, почему ходьба это лучше спортзала
14 августа, 07:00
Фитнес
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X