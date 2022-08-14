Одержал победу нокаутом. Обидчик Ломаченко успешно дебютировал в новой весовой категории — видео 14 августа, 11:45 Для 25-летнего Лопеса это 17-я победа в карьере (Фото:Теофимо Лопес via Instagram)

Американский боксер Теофимо Лопес успешно дебютировал в новой для себя весовой категории — первом полусреднем дивизионе.



Накануне обидчик украинца Василия Ломаченко встретился в ринге с мексиканцем Педро Кампой.

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Лопес одержал уверенную победу над соперником. В седьмом раунде Теофимо смог отправить соперника в нокдаун.

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После этого американец пошел в атаку и добил мексиканца — рефери был вынужден остановить избиение Педро.

Для 25-летнего Лопеса это 17-я победа в карьере. В пассиве Теофимо значится одно поражение, которое он потерпел от австралийца Джорджа Камбососа в предыдущем поединке.

30-летний Кампа проиграл во второй раз на профессиональном ринге. На счету Педро также 34 победы и одна ничья.

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