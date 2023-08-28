«Ему нужно закрыть рот»: промоутер поставил на место Дюбуа после поражения от Усика 28 августа, 21:16 Александр Усик — Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Авторитетный промоутер Лу Дибелла оценил победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа.

Специалист заявил, что британец не должен спекулировать по поводу спорного удара в титульном бою.

Лу Дибелла призвал Дюбуа смириться с поражением, ведь именно он оказался на колене.

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«Был удар ниже пояса или нет, но сейчас Дюбуа следует смириться с этим поражением и закрыть рот.

Здесь не было никакого ограбления, каким бы ни было ваше мнение по поводу удара ниже пояса. В критический момент Даниэль остался стоять на колене. Победил сильнейший", — написал ДиБелла в Twitter.

Отметим, что промоутер заявил, что Усик устроил шоу после скандального удара Дюбуа.

Напомним, на NV Спорт доступно видео лучших моментов титульного боя.