Элитный список. Абсолютный чемпион не включил Усика в свой рейтинг лучших боксеров современности 17 августа, 21:40 Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес назвал тройку лучших боксеров независимо от весовой категории.

В свой рейтинг Альварес внес японца Наоя Иноуэ и американцев Теренса Кроуфорда и Джервонту Дэвиса, сообщает Fight Hub TV.

Примечательно, что в топ-3 мексиканца не нашлось места украинскому чемпиону по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александру Усику.

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«Я думаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта. Есть много бойцов. Я не хочу проявлять неуважение к другим боксерам тем, что не упоминаю их, поскольку есть много хороших бойцов», — сказал Альварес.

Сообщалось, что Сауль Альварес 30 сентября в Лас-Вегасе Сауль Альварес проведет бой против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Недавно боксеры провели первую дуэль взглядов.

