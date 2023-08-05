«Могу победить любого»: потенциальный соперник Усика включил украинца в список лучших супертяжеловесов 5 августа, 17:58 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о лучших боксерах своего дивизиона.

Хорватский спортсмен назвал тройку сильнейших, заявив, что может победить любого.

«Топ-3 супертяжеловеса? Усик, Фьюри и, пожалуй, Деонтей Уайлдер. Но я уверен, что могу победить любого в нашем дивизионе.

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Сейчас меня не такой высокий рейтинг, однако я убежден, что если вы зададите мне этот вопрос через год, то я отвечу: «Номер один — Филип Хргович», — приводит слова хорвата Boxing Social.

Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 26 августа с Даниэлем Дюбуа в Польше. В свою очередь, Фьюри выйдет в ринг со звездой UFC Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.



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